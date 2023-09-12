Ankara'da kız arkadaşının akrabaları tarafından dövülen genç nezarethanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kız arkadaşının akrabalarının dövdüğü iddia edilen genç nezarethanede hayatını kaybetti.

Kız arkadaşı M.Ö.'nün evine giden Fatih Sürücü, kız arkadaşının akrabaları tarafından darp edildi. Polisler tarafından sağlık kontrolünden sonra karakola götürülen Fatih Sürücü nezarethanede hayatını kaybetti.

İddialara göre, Fatih Sürücü, mahalleden tanıştığı M.Ö. ile arkadaşlık kurdu. Geçen hafta cumartesi günü M.Ö., erkek arkadaşı Fatih Sürücü'yü evine çağırdı. Sürücü, M.Ö.'nün Plevne Mahallesindeki evine gitti. Sürücü'yü evde bekleyen M.Ö.'nün akrabaları oturdukları bina önüne indirerek darp etti. Olaydan sonra Sürücü, Sincan'daki bir hastaneye kaldırıldı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra nezarete alınan Sürücü rahatsızlandı. Kalbi durduğu iddia edilen Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hülya Sürücü: "Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler"

Oğlunun hayatını kaybettiği sabah saat 10.00'da M.Ö. ile buluştuğunu ve oğluna görüşmemesi gerektiğini söyleyen anne Hülya Sürücü, " 'Bu kız bugün senin başına bir iş açacak' dedim. Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. O kadar dayak yemiş ıslatmışlar bir daha dövmüşler. O halde bile hastanede ayakta duruyormuş" ifadelerini kullandı.

"Benim oğluma pusu kurdular bunlar"

Oğlunu pusuya düşürenin M.Ö. olduğunu iddia eden Hülya Sürücü, "Şimdi ifade değiştiriyormuş. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. İllaki kameralarda gözüküyordur. Islatıp ıslatıp dövüyorlar. Aşağıya inerek tekrar dövüyorlar" dedi.

İbrahim Sürücü: "Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum"

Baba İbrahim Sürücü ise olayın neden kaynaklandığını bilmediğini söyledi. Oğlunu darp edenleri tanımadıklarını belirten Sürücü, "Hiç tanımıyorum bu şahısları. Kim olduklarını da bilmiyorum. Kız çocuğunu da tanımıyorum. Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum" dedi.

Fatih Sürücü'nün ölümünü Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı cinayet büro ekipleri araştırıyor. - ANKARA