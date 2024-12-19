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Ankara'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Ankara'da Kaybolan Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da bir gün önce kaybolan yaşlı adam silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Aralık'ta Altındağ ilçesi Gicik köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kendisinden bir gündür haber alınamayan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çalışma başlatan ekipler Öztaş'ı mahalledeki su deposunun bahçesinde başından ve çenesinden tabanca ile vurulmuş halde buldu. Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kuruma götürüldü. Bahçede bulunan tabancaya ise kriminal inceleme yapılacağı öğrenildi. Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, şüpheli Ercan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öztaş'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun ardından netleşeceği aktarıldı.

"Telefondaki kişiye geleceğini söyleyerek evden çıkmış"

Olayla ilgili konuşan mahalleli Yunus Öztürk, "Ölen kişinin telefonuna mesaj gelmiş. Telefondaki kişiye geleceğini söyleyerek evden çıkmış. Ertesi güne kadar kendisinden haber alınamayınca babası jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş. Bir süre sonra da kayıp adamın cesedi bulunmuş. Başından vurulmuş. Bir kişiyi de gözaltına almışlar. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunmuş. Cenazeyi de defnetmişler. Ölen kişinin bir husumetini duymamıştım daha önce. Kendi halinde bir insandı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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