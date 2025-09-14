Haberler

Ankara'da Karpuz Tezgahına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Beypazarı'nda bir otomobilin karpuz tezganına çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobilin yolun kenarında karpuz satışı yapılan tezgaha çarptığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kaldırıldıkları Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
