Ankara'da Karpuz Tezgahına Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir otomobilin karpuz tezganına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobilin yolun kenarında karpuz satışı yapılan tezgaha çarptığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar kaldırıldıkları Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA