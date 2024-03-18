Üye Girişi
Haberler

16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi bıçak ve silahla yaraladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ankara'da Arda A., 3 saat 15 dakika içerisinde önce bir taksi durağına pompalı tüfekle saldırarak 5 kişiyi yaraladı, ardından ağabeyi de dahil olmak üzere 3 kişiyi bıçakladı. Şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da meydana gelen olayda 16 yaşındaki Arda A, yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte çağırdığı taksiye bindi. Gasp edileceğini anlayan taksici, arkadaşlarına haber verince şüpheliler taksiciyi tehdit ederek olay yerinden uzaklaştı. Arda A. bir süre sonra Arda Sırça'yı bıçakla yaraladıktan sonra tehdit ettiği taksicinin çalıştığı durağa giderek pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Olayda toplam 8 kişi yaralanırken 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi bıçak ve silahla yaraladıArda. A

GASP GİRİŞİMİNİ ANLAYAN TAKSİCİ ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

Dehşete düşüren olay, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Arda A., duraktan çağırdığı taksiye yanındaki 3 arkadaşıyla bindi. Yolcuların aralarındaki konuşmasından gasp planı yaptıklarını fark eden taksi şoförü, duraktaki arkadaşlarına telsizle anons ederek durumu bildirdi. Arda A. ve arkadaşları, taksi şoförünü tehdit edip, araçtan inip uzaklaştı. Bir süre sonra önce caddede Arda Sırça'yı bıçakla yaralayan Arda A., sonra başka bir taksiyle tehdit ettiği taksi şoförünün çalıştığı durağa gitti.

Arda A., araçtan inip elindeki pompalı tüfekle durağa rastgele ateşe etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda taksi şoförü Mert D. ve onu ziyarete gelen babası Refik D. tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken, panikle kaçan taksi şoförleri Ahmet E. ve Taner Ş. de düşerek yaralandı.

16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi bıçak ve silahla yaraladı

3 SAAT 15 DAKİKADA 8 KİŞİYİ YARALADI

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki saldırgan, Kamil Ocak Mahallesi'nde Umut İşgören, Yusuf Güçlü ve son olarak da ağabeyi Mehmet Ali A.'yı bıçakladı. 3 saat 15 dakika içinde toplam 8 kişiyi yaralayan şüpheli Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Arda A., arkadaşlarıyla bindikleri taksinin şoförünün kendisini darbettiğini, bu yüzden durağa saldırdığını, diğer olayları ise yaraladığı kişilerle aralarında husumet bulunduğu için gerçekleştirdiğini iddia etti.

16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi bıçak ve silahla yaraladı

TAKSİ DURAĞINDAKİ ŞOFÖRLER CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ

Olayın yaşandığı taksi durağının sorumlusu Murat Çamlıklı, saldırganın zile basıp duraktan taksi istediğini söyleyerek, "Şoförümüz gidiyor ve taksiye 2 kişi biniyor. Yoldan 2 kişi daha biniyor taksiye. Bu 4 kişi bıçak çıkartıyor ve 'Şunu mu gasbedelim bunu mu gasbedelim' diye konuşuyorlar. Bizim arkadaşımız korkuyor. Kendini en güvende hissettiği yerde telsizle anons yapıyor; 'Arkadaşlar sıkıntılı durumdayım' diye. Bunu duyunca onlar bir anda bizim arkadaşımızı itekliyorlar, kaçıyorlar. Giderken tehdit savuruyor; 'Vuracağız, asacağız, keseceğiz' diye. 2 saat sonra durağa geliyor, ateş ediyor. Pompalıyla 4 el ateş ediyor. Arkadaşlarımızın 4 tanesi yaralanıyor. Buradan gittikten sonra 4 kişiyi daha yaralıyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.

16 yaşındaki çocuk, 3 saat 15 dakikada 8 kişiyi bıçak ve silahla yaraladı

"BELKİ 2-3 GENCİN HAYATINI KURTARDIK"

Görgü tanığı taksi şoförü Ferhat Şahbaz da daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediklerini belirterek, "Biz dün bu olayı üstümüze çektik ama 3 ya da 4 gencimizin ya hayatını kurtardık ya yaralanmasını engelledik. Eğer bizim arkadaşımız müdahale etmeseydi parkta veya yolda gezen bir genci bunlar gasbedecekti, bıçaklayacaktı belki. Biz üstümüze çekerek 2-3 gencin belki hayatını kurtardık." diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (2)

Cansu Soykan:

Cezalar ıslah edici olmayınca, ülkede kimsenin can güvenliği kalmıyor. Çocuk bile terör estiriyor.

4
0
yanıtYanıtla
Nidhogg Nors:

Tas kafa traşlı. Hiç şaşmaz. Şu traştan yaptıranları suriyeye itelesek memlekette suç oranı yarıya düşecek.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title