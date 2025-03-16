14'üncü kattan düşen Şeyma öldü, "Uyuyordum, duymadım" diyen sevgilisi gözaltında

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki bir apartmanda Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan iddiaya göre tartışma yaşadı. Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EVDE UYURKEN BULUNAN SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin U.'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi. Hüseyin U., yatak odasında uyurken bulundu. Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin U., kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin U.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

KOMŞULARI ÇIĞLIK SESİ DUYDU

Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.