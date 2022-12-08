Ankara'da feci kaza: Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı'nda, saat 18.30 sıralarında S.A.Ç.'nin kontrolündeki 07 ARV 777 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan T.C.'ye çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen T.C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddialara göre genç kıza S.A.Ç. kontrolündeki araçtan önce Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki şoförü de ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Ayrıca olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı, otomobiller emniyet otoparkına götürüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ise ünlü manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy da, Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.