Ankara'da eski erkek arkadaş tarafından vurulan kadının cenazesi Konya'ya götürüldü

Ankara'da barışma teklifini kabul etmediği eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ayşegül Çınar'ın (44) cenazesi, otopsisinin tamamlanmasının ardından memleketi Konya'ya götürüldü.

Olan, Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşegül Çınar'ın eski erkek arkadaşı M.A., Çınar ile görüşmek için evine gitti. Görüşme talebinden olumsuz cevap alan M.A., iddiaya göre yaşanan tartışmada yanında getirdiği tabanca ile Çınar'a ateş etti. Çınar, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. M.A. ise olay yerinden uzaklaştı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Çınar'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Aile, cenazeyi toprağa defnetmek için memleketi Konya'ya götürdü.

Polis, M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor. - ANKARA