Ankara'da Dolu Yağışı Zor Anlar Yaşattı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, vatandaşlar ve sürücüler için zor anlar yaşattı. Dolu yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.
Gölbaşı'nda akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa