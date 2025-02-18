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3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

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Ankara'da dün meydan gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçeye bağlı Kanuni Mahallesi'nde yarıklar oluştu. Heyelan bölgesi de olan mahallede yaşayanlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

Dün öğle saatlerinde merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından Kanuni Mahallesi çevresinde heyelan riski taşıyan bölgede toprakta yeni çatlaklar ve yarılmalar gözlemlendiği iddia edildi.

DEPREM SONRASI ÇATLAKLAR ARTTI

Mahalle sakinleri, depremin ardından çatlakların daha da belirgin hale geldiğini ve bazı noktalarda zeminin kaydığını ifade ederken, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti.

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

Depremden sonra bölgeye inmeye korktuğunu ifade eden Ümit Karabacak, "Depremden önceki günlerde toprakta ciddi hareketlenmeler vardı. Hem gözle görülen kayma vardı hem de sesini duyabiliyordunuz. Bölgeden çok ciddi derecede tedirgin olduk. Depremden sonra da kopmalar oldu. Burada benim binam ile kayma arasında 7-8 metre mesafe var. AFAD buradaki binaların bilgilerini aldı. Yolda çatlak olduğu anda evlerimiz boşaltılacak. Depremde ciddi sallantı olsaydı evlerimiz gidecekti" dedi.

"DİKEN ÜSTÜNDEYİZ"

Kaymaların günlük arttığını aktaran Faruk Özer, "Kaymalar günlük oluyor. Biz her gün diken üstünde oturuyoruz. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Her gün artan kaymalardan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

HEYELAN BÖLGELERİ DOLDURULUYOR

Heyelan riski taşıyan bölgelerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toprak kaymasını engellemek amacıyla uzun süredir çalışmalar yürütüyor. Belediye ekipleri, özellikle eğimli arazilerde yaşanan toprak kaymalarını minimize etmek için dolgu ve güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü

3,5'luk depremde bile yarıklar oluştu! Ankara'da tedirgin eden görüntü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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