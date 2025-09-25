Haberler

Ankara'da Beton Mikserinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Ankara'da Beton Mikserinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Etimesgut ilçesinde yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 2473. Cadde'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, taksiden inen adama yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikseri çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında kalarak ezilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken, mikser sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
