Bedava bardak için birbirlerini ezdiler
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir mağazanın açılışında verilen bedava bardak izdihama neden oldu. Bardak almak isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı. Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Olay anının görüntüsü;
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa