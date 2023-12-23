Bedava bardak için birbirlerini ezdiler

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde bir mağaza açılışı dolayısıyla bedava bardak dağıttı. Bir kamyonetten dağıtılan bardakları alabilmek için toplanan vatandaşlar adeta birbirini ezdi. Yaşanan izdiham bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay anının görüntüsü;