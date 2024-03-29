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Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi

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Ankara'da Yarbay Gökhan Ünyeli, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından intihar mektubu bırakarak, yaşamına son verdi.

ÖNCEKİ GÜN ARKADAŞLARINA İNTİHAR MEKTUBU GÖNDERDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Yarbay Gökhan Ünyeli, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınmasının ardından, önceki gün arkadaşlarına intihar mektubu gönderdi. Ünyeli, aynı gün Çankaya ilçesinde evinin yakınındaki ormanda ölü bulundu. Beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirlenen Ünyeli, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Çanakkale'de toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi

"TELEFONUMA GELEN CEVAPSIZ ÇAĞRI NEDENİYLE YAŞADIKLARIM..."

Ünyeli, 'Değerli silah arkadaşlarım' başlığıyla yazdığı 2 sayfalık veda mektubunda, şu ifadeleri kullandı; "Tam 12 yıl önce kim olduğu belirsiz bir kişi tarafından telefonuma yapılan cevapsız çağrı nedeniyle yaşadıklarım umarım kimsenin başına gelmez. Tabii ki tüm toplumun adeta görmezden geldiği, 90 yaşında haksızca hapishanelerde ölüme terk edilen onca asker varken kendi durumumu acıklı hale getirmeyeceğim. Ancak tek amacı Türk Milletinin tarihine ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenine layık olmaya çalışan, Anayasa'ya bağlılıktan ödün vermeyen ve askerlik mesleğinin gerektirdiği tüm vazifeleri yerine getiren biri olarak bana karşı yapılan haksızlıklar tahammül sınırını aşmıştır."

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUM"

Ünyeli, mektubunda genç subay ve astsubaylara; her hareketlerini kayıt altına almaları ve telefonlarına gelen cevapsız çağrılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaları tavsiyesinde bulunarak, "İnandığım ve bildiğim tek gerçek, Türk Milletinin ve kültürünün yüksek karakteridir. FETÖ ve PKK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Hemşehriciliğin, tarikatçılığın ve hizipçiliğin olmadığı, sadece Türk vatandaşı olmanın aidiyet duygusu için yeterli olduğu bir ülke hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (11)

ÖKKEŞ DAĞDEVİREN:

Kendi canına kıymanın kime ne faydası var, yazık ettin hem ailene, hem kendine...

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25
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ÖKKEŞ DAĞDEVİREN:

İnsan evladı olan bu duruma üzülür peki bu yorumu beğenmeyen kansızlar hangi zihniyete, hangi vicdana sahip merak ediyorum.? Keşke kendinizi belli etseniz de aramızda ki kansızların kim olduğunu görebilsek.

yanıt19
yanıt8
Hek Tor:

Bu ilk değil, son da olmayacaktır... neden ne olursa olsun, şairimiz ne demiş: ''Bir iktidar uğruna ya Rab ne canlar yakılıyor''

194
44
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ahmet zengin:

Allah rahmet eylesin umarım yerin cennet olur bu ülkede kendilerini ölümsüz sonsuz kudret sahibi zanneden bazı zavallı aç gözlü kişilerde de cehennem ebedi olur Tarih kimin ne olduğunu biz öğretecektir

144
27
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Adem Sevindik:

Keşke sana bunu yapanlardan birkaç kişiyide gönderseydin

143
16
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Gökmen Dalkilic:

Hayalindeki ülkeye kavuşmussun

24
113
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ekaf paseh:

kısa zamanda sende

yanıt34
yanıt7
Alperen:

Mektubu okudum Emekli bir asker olarak şunu belirtiyim cevapsız aramayla bir asker açığa alınmaz eğer sabit hatlardan aradıysa ve hakkında da ihbar varsa soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevden uzaklaştırılır burda iktidara veryansın etmek için fırsat kollayanlar bilgileri olmayan konuda bile nasıl oluyorsa bir fikirleri hep oluyor oysa gerçekleri bilmeden konuşmak yanlızca cahil insanlara özgü bir davranıştır keşke bukadarını bilseler.

8
10
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ÖKKEŞ DAĞDEVİREN:

Hacı sen ne anlatıyorsun askeri öğrencileri hapiste çürüttüler, askeri öğrenciler, erler emir eridir verilen emre itaatsizlik yapamazlar, suçları yoktu onların ama hapiste yattılar ve yatıyorlar yıllardır sen hangi adaletten bahsediyorsun.? Sen asker falan değilsin trolün birisin.

yanıt5
yanıt4
Hasan Kasapoğlu:

bir cevapsiz cagri yüzünde intihar edilirmi hic yani dusunuyorum pek inadirici degil kendine yazik etmis şu mübarek günlerde

4
6
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