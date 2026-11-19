Ankara'da 26 katlı binada çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Binada yaşayan tanık taşındıkları dönemde asansörlerden yalnızca birinin çalıştığını, teknik sorunların uzun süre devam ettiğini anlattı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanıkların beyanlarına başvuruldu. Önceki celsede 4 sanık hakkındaki ev hapsi tedbiri kaldırılarak il dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve 2020 yılında binada temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını belirten Ö.Ö., asansörlerde yaşanan arızaların sık sık tekrarlandığını söyledi. Binada göreve başladığı günden itibaren tadilat çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ö.Ö., asansör bakım ekibinin binaya gelerek inceleme yaptığını, kendisinin de yaşanan sorunları yönetime mesajla bildirdiğini ifade etti. Yangının elektrik kaynaklı çıktığını duyduğunu belirten tanık, olayın nedenine ilişkin başka bir bilgisinin bulunmadığını kaydetti.

Binanın elektrik tesisatını yapan taşeron firmanın yetkilisi E.T. ise projelendirme ve teslim sürecine ilişkin bilgi verdi. Tekliflerini 2016 yılında hazırladıklarını, işin teslimini ise 2019 veya 2020 yılında, pandemi öncesinde gerçekleştirdiklerini belirten E.T., tesisatı eksiksiz teslim ettiklerini savundu.

Elektrik tesisatının projeye uygun şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan E.T., teslimden sonraki süreçte yaşanan değişikliklere ilişkin duyumlarını aktararak, "Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi kalibrasyonun yapılmaması. Kaçak akım rölelerinin hepsi sökülmüş. Otomatik acil butonlar kaldırılmış. Bunlar benim duyumum, çünkü 2020'den sonra binaya bir daha gitmedim" dedi.

"Üç asansörden biri çalışıyordu"

Binada ikamet eden tanık B.D. de taşındıkları tarihten itibaren çeşitli teknik problemlerle karşılaştıklarını anlattı. Kalorifer sisteminin iki kış boyunca düzgün çalışmadığını belirten B.D., yaklaşık iki yıl sonra tesisat bağlantılarının hatalı yapıldığının fark edildiğini söyledi. Binanın yalıtımında da ciddi sorunlar bulunduğunu dile getiren B.D., 2021 yılında binaya yerleştiklerinde 3 asansörden yalnızca birinin kullanılabildiğini kaydetti. Asansörlerin sigortalarının sürekli attığını ve bu nedenle devre dışı kaldığını anlatan B.D., bakım görevlilerine defalarca bildirimde bulunmalarına rağmen arızaların sürdüğünü ifade etti.

Tanık A.C.C. ise binanın yönetimini devralma sürecini anlattı. Önceki yönetimin kooperatif üyelerinden oluştuğunu belirten A.C.C., binadaki sorunların fazlalığı nedeniyle başlangıçta yönetim sorumluluğunu üstlenmek istemediklerini, daha sonra görevi devralarak olağan ve olağanüstü toplantılar yaptıklarını söyledi. A.C.C., özellikle asansör arızaları nedeniyle ilgili firmayla iletişime geçerek müdahale talep ettiklerini aktardı.

"Eşim ve çocuğum toprak altında, ben de burada çürüyorum"

Yangında eşini ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden Mustafa Şahin de duruşmada söz alarak davanın uzun süredir devam etmesine tepki gösterdi. Aradan yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen sorumluların henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Şahin, sanıkların birbirlerini suçladığını ifade etti.

Yaşadığı acıyı anlatırken duruşma salonunda duygusal anlar yaşayan Şahin, "Benim eşim, çocuğum toprağın altında çürürken ben de burada çürüyorum. Ama suçlular cezalarını çekmiyorlar. Benim de evladım vardı. Ben de ona bakmak zorundaydım ama henüz üç buçuk aylıkken kaybettim oğlumu" diye konuştu.

Yangın sırasında oğlunu kurtarabilmek için yaşadığı çabayı da anlatan Şahin, "22'nci katta oğlumu ellerinden ve ayaklarından tutarak camdan dışarıya sallandırdım. Belki az da olsa hava alır, biraz rahat eder, kurtulur umuduyla saatlerce orada bekledim. Ben oğlumun ölüm sesini, hırıltısını duydum. Ben her gün bu acılarla yaşıyorum. Bir an önce ne gerekiyorsa yapılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen yanıtın henüz mahkemeye ulaşmadığı, Başkent Elektrik'ten talep edilen bilgi ve belgelerin ise bir kısmının gönderildiği belirtildi. Taraf avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki il dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti. Duruşma, 24 Şubat 2027 tarihine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı