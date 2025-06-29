Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Başkent'ten geldi.

AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın Çubuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YAŞANDI

11 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu.