Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın geçtiği son bilgilere göre Ankara'nın Çubuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Başkent'ten geldi.

AFAD SON DAKİKA GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara'nın Çubuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİK YAŞANDI

11 km derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de kısa süreli paniğin yaşanmasına neden oldu.

Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyusuf türkoğlu:

Ankara nın çubuk ilçesi "çubuklu" değil :)

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Haber Yorumlarıbarış polat:

Çubuklu ne ya.

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Tam yatacağım geri yatağa 3 saniye salladı geçti

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Saati vs de yazılsa olmuyor sanki. Yanlış , saçma sapan ne kadar haber yapılır görüyoruz. Editörleri CV leşini okuyunca yazıl diyorum sadece.

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Haber YorumlarıMevlüt:

Orada yaşıyorum ama hiç de haberim olmadı hiç de korkmadım

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