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Ankara Çankaya'da Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde makas atarak ilerleyen bir araç, kontrolü kaybederek 4 otomobile çarptı. Yaralananlar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde makas atarak ilerleyen araç, 4 otomobile çarparak kazaya sebep oldu. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler tarafında bir araç yolda makas atarken kontrolü kaybederek 4 arabaya çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yetkililere durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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