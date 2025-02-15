Ankara Çankaya'da Makas Atan Araç Kazaya Sebep Oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde makas atarak ilerleyen araç, 4 otomobile çarparak kazaya sebep oldu. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Bahçelievler tarafında bir araç yolda makas atarken kontrolü kaybederek 4 arabaya çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yetkililere durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA