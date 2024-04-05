Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine 2016 yılındaki boşanma davasından önce fiziksel tacizde bulunmaya başladığını söyledi

Angelina Jolie, eski kocası Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel tacizinin, 2016'da boşanma davası açmasıyla sonuçlanan uçak olayından "çok önce başladığını" iddia etti.

"Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel taciz geçmişi, ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başlamış olsa da, bu uçuş onun fiziksel istismarını çocuklara da yönelttiği ilk sefer oldu. Belgede Jolie'nin Pitt'ten hemen ayrıldığı belitiliyor.

İddiaya göre, 48 yaşındaki Jolie'ye evlenme teklif ettiği iddia edilen 60 yaşındaki Pitt, Jolie'nin iddia edilen taciz hakkında konuşmasını engellemek amacıyla "Miraval ile ilgili olsun ya da olmasın kişisel suiistimalini" örtbas edecek.

O dönemde Pitt, Jolie'nin Fransız şarap imalathanesindeki hisselerini satın almayı kabul etmişti ancak iddiaya göre eski sevgilisinin mühürlü belgelerinin "sonunda kamuya açıklanabileceğinden" korktuğu için geri adım atmıştı.

Fiziksel şiddete rağmen Jolie'nin Pitt'e karşı "hiçbir zaman suçlamada bulunmadığı" iddia ediliyor.

Pitt'in temsilcisine yorum yapmak için hemen ulaşılamadı.

Ancakbir kaynak,Jolie'nin daha sonraki dava dosyalarında "sürekli olarak ilgisiz veya yanlış bilgiler sunarak dikkatini yasal kayıplardan uzaklaştırmaya çalıştığını" söyledi.

2014 yılında evlenen ikilinin ortak çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) ve ikiz kardeşler Vivienne ve Knox (15).