Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar "Durun!" diye çığlık attı

Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar 'Durun!' diye çığlık attı
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Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar
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ABD'nin Arkansas eyaletinde bir anaokulu mezuniyet töreni büyük bir kavgaya sahne oldu. West Memphis'teki Faulk İlkokulu'nun koridorunda birkaç yetişkin birbirine yumruk attı. Korkmuş çocukların çığlıkları kalabalık koridoru doldurdu. Kavga sonunda diğerlerinin çatışan tarafları tutmasıyla sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletindeki bir anaokulu mezuniyet töreni kaosa dönüştü. Veliler arasında büyük bir kavga çıktığında, okul yetkilileri küçük çocukların önünde sergilenen bu "kabul edilemez" davranışı kınadı.

Çarşamba günü West Memphis'teki Faulk İlkokulu'nun koridorunda birkaç yetişkin birbirine yumruk attı. Korkmuş çocukların çığlıkları kalabalık koridoru doldurdu.

WREG'in elde ettiği videoya göre, birden fazla erkek ve kadın kavganın ortasındaydı ve okul boyunca savruluyorlardı. Diğer veliler çocuklarını tehlikeden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Videoda çocukların "durun" diye ağladıkları da duyulabiliyordu.

İki uzun boylu erkek kavga eden kadınları ayırmaya çalışırken ortada durdu ancak kısa süre sonra kendileri de yumruk atmaya başladı.

Kavga sonunda diğerlerinin çatışan tarafları tutmasıyla sona erdi.

Yaralanma rapor edilmedi. Kavganın nedeni açıklanmadı.

Bir West Memphis sakini, bu büyük kutlama sırasındaki davranışları nedeniyle velilerin cezai takibatla karşı karşıya kalmasını istedi.

Kimliği açıklanmayan kadın şöyle dedi: "Bu çocukların yanında olmamalıydı, özellikle de bunlar çocukların mezuniyetinde yetişkin insanlar. Hiç olmamalıydı. Hepsi bunun hesabını vermeli. Karışan herkes. Bu konudaki düşüncem bu."

Tennessee, Memphis'in 8 mil batısında bulunan ilkokulda hiç tutuklama yapılmadı.

West Memphis Okul Bölgesi Müdürü Eric Foister, karışan velilere zamanlarının dolduğu uyarısında bulundu.

"Kendi kamera sistemimiz var, sesli. Yani hepsini topladık. Tabii ki küçük bir toplumuz, bu yüzden isimleri biliyoruz" dedi Foister Fox 13 Memphis'e.

Okul bölgesi, sorun çıkaran beş yetişkinin adını West Memphis Polisi'ne teslim etti ve "sıfır tolerans" politikasını gerekçe göstererek kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacağını duyurdu.

West Memphis Okul Bölgesi şöyle açıkladı: "Öğrencilerimizin, personelimizin ve okul kampüslerimizin güvenliği en önceliğimiz olmaya devam ediyor. Öğrenme ortamını bozan veya okul arazisindeki herhangi birinin refahını tehdit eden veliler, öğrenciler, personel veya ziyaretçilerin herhangi bir davranışına sıfır toleransımız vardır."

Foister, yetişkinlerin kötü rol model davranışını eleştirdi ve yasal sonuçlar olacağını tekrarladı.

"Binalarımıza gelip öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğini ve refahını tehlikeye atarsanız, sizi en üst düzeyde sorumlu tutacağım. Yerel kolluk kuvvetlerimizle çalışıyorum ve elimden geldiğince tüm suçlamaları ileteceğim" dedi Foister.

Öfkeli yetkili ayrıca yetişkinlerin derhal geçerli olmak üzere okuldan men edildiğini duyurdu.

Foister şöyle ekledi: "Ayrıca sizi okul mülkümüzden men edeceğim. Eğer veliseniz, sadece çocuğunuzu bırakma ve alma konusunda erişiminiz olabilir. Velinin eyleminden dolayı çocuğu cezalandırmak istemiyorum."

Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar 'Durun!' diye çığlık attı

Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar 'Durun!' diye çığlık attı

Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar 'Durun!' diye çığlık attı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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