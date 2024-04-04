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Amerikalı sunucu Andy Cohen, Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında ortaya attığı spekülasyonlar için özür diledi

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Cohen, Amerikalı talk şov ve radyo sunucusu Andy Cohen, Prenses Kate'in sağlık sorunları ve Prens William'ın ilişkisi hakkında spekülasyon yarattığı için özür diledi.

55 yaşındaki "Neler Oluyor? Canlı Yayın" sunucusu, Pazartesi günü SiriusXM'deki "Andy Cohen Canlı" programında "Sadece şunu söylemek istiyorum, Prenses Kate hakkındaki haberler beni oldukça rahatsız etti" dedi.

Cohen, Middleton'ın sağlık durumu hakkında konuşmasının ardından radyo programının yayından kaldırıldığını belirtti ve "Sanırım bir Sky News muhabiri, tüm o konuşma boyunca bana 'sarhoş' dedi ve haklıydı" diye ekledi.

Bravo patronu, "Hepimiz Prenses Kate ve Kraliyet Ailesi için dua ediyoruz" dedi ve "Çenemi kapalı tutmamı dilerdim" şeklinde itirafta bulundu.

Cohen'in özrü, Middleton'ın kanser teşhisi konulduğunu açıkladığı ve tedavi gördüğü açıklamasından birkaç hafta sonra geldi.

Middleton, tedavisini tamamlayana kadar kendisine "biraz zaman, alan ve mahremiyet" istediğini belirtti ve sağlık durumuyla ilgili spekülasyonların uzun süre devam ettiğine dikkat çekti.

Kensington Sarayı, Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili olarak kamuoyundan uzak kalacağını duyurmuştu. Cohen ise, Prenses Kate'in yerini tahmin eden komplo teorisyenlerinden biri oldu.

Middleton ve William'ın Paskalya'ya kadar kamuoyundan uzak kalacağının açıklanmasından önce, Cohen, Middleton'ın yeri hakkında spekülasyonlar ortaya atan internet trollerine katılarak spekülasyonları artırmıştı.

Cohen, Middleton ve William'ın bir çiftlik mağazasında dolaşırken çekilen bir videoyu kullanarak spekülasyonlara destek verdi. Ancak Cohen, bundan dolayı özür dilemedi.

Amerikalı talk show sunucusu Andy Cohen, Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında ortaya attığı spekülasyonlar için özür diledi

Amerikalı talk show sunucusu Andy Cohen, Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında ortaya attığı spekülasyonlar için özür diledi

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Kate Middleton 3.Sayfa Magazin Dünya Haberler

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