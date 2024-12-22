Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi

Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

HASTANENİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ambulans helikopterin çarptığı hastane içeriden görüntülendi. Görüntülerde helikopterin, hastanenin dördüncü katında bulunan yemekhane bölümüne çarptığı görüldü. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle hastanenin duvar ve pencerelerinde oluşan tahribat da görüntülerde yer aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, hastanede bulunan hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.