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Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi

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Havalandıktan kısa süre sonra hastaneye çarpıp düşen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında hastanenin içi görüntülendi. Görüntülerde, helikopterin hastanenin yemekhane bölümüne çarptığı, duvar ve pencerelerin kırıldığı görüldü.

Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan hayatını kaybetti.

Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi görüntülendi

HASTANENİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ambulans helikopterin çarptığı hastane içeriden görüntülendi. Görüntülerde helikopterin, hastanenin dördüncü katında bulunan yemekhane bölümüne çarptığı görüldü. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle hastanenin duvar ve pencerelerinde oluşan tahribat da görüntülerde yer aldı.

Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi görüntülendi

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada, hastanede bulunan hastaların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi görüntülendi

Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi görüntülendi

Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi görüntülendi

Muğla'da ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - 3.Sayfa
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