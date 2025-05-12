Amasya'da Tır Kontrolden Çıktı: 1 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesi Durucasu köyünde meydana gelen kazada kontrolden çıkan tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Y.'nin (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu DK 1828937 yabancı plakalı tır kontrolden çıktı. Savrulan tır, kendi şeridinden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kazada sürücü yaralanırken, olay anında karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir facinanın önüne geçti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA