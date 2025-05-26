Amasya'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Amasya'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Amasya'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
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Amasya'nın Suluova ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun, sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Amasya'da sulama kanalına düştüğü ihbar edilen çocuğu ekipler arıyor

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun sulama kanalı düştüğü ihbarı üzerine ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi civarında 11 yaşındaki H.U. adlı erkek çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgeye, Amasya merkezden de dalgıç ekibi gönderildi. Kanalın içinde ve etrafında arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN - 3.Sayfa
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