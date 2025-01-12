Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
ABD'deki yangının şiddeti görüntülere böyle yansıdı

ABD'deki yangın dehşeti son görüntülere böyle yansıdı
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Uygur köyünde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun çabasıyla cenazeler çıkarıldı.

Amasya'da köyde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri çıkarıldı.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Uygur köyünde vatandaşların kendi özel arazisinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında saat 16.50'de göçük meydana geldi. Göçükte Sezgin Eser (56) ve Aytekin Er (34) toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısları canlı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin iş makinesi yardımı ile yaptığı çalışma sonucunda iki vatandaşın yan yana cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, çalışmaları yerinde sevk ve idare etti. Vali Bakan, "Merkeze bağlı Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızın kendi özel arazilerinde yaptıkları su çalışması neticesinde toprak kayması oluşmasını takiben maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
img

Biden ile Netanyahu görüştü! 'Ateşkes anlaşması çok çok yakın'
img

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi

Puan farkı 11! Cimbom, RAMS Başakşehir'i de devirdi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Hangisi, tarihinde insanların bazen kafesler içerisinde sergilendiği "insan hayvanat bahçesi" etkinliği düzenlenen ülkelerden değildir? Osmanlı Devletinde "Velâdet-i Hümayun" adıyla düzenlenen törenlerde hangisi kutlanırdı? Hangi gezegenin atmosferinde en fazla bulunan gaz azottur? Galatasaray'ın 2. Golünden önce el var mı Osimhen'e el var mı, HAKEM GÖRÜŞLERİ (Başakşehir - Galatasaray)? Manisa kelimesinin kökeni nedir? Hangi kelimenin kökeni "manisa" adıyla aynıdır? "Ağdiye Risalesi"nde hangi bir tarif yoktur? 18. yüzyılda kaleme alınmış, 7 bölüm ve 200'e yakın yemek tarifi içeren, Türkçe yazılmış ilk yemek kitabı olan "Ağdiye Risalesi"nde hangisinden... Çağla Şıkel sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli kimdir, ne iş yapıyor? Avrupa'da tuvaletten sonra elini en az yıkayan ülke hangisidir? 2015'te, 63 ülkede yapılan bir araştırmada, "Tuvaletten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkar misiniz?" sorusuna yüzde 50'yle en az "Evet" cevabı veren
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.