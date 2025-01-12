Amasya'da Su Kuyusu Açma Çalışmalarında Göçük: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Amasya'da köyde su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri çıkarıldı.

Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Uygur köyünde vatandaşların kendi özel arazisinde su kuyusu açma çalışmaları sırasında saat 16.50'de göçük meydana geldi. Göçükte Sezgin Eser (56) ve Aytekin Er (34) toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısları canlı kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin iş makinesi yardımı ile yaptığı çalışma sonucunda iki vatandaşın yan yana cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılan cenazeler, hastane morguna kaldırıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, çalışmaları yerinde sevk ve idare etti. Vali Bakan, "Merkeze bağlı Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızın kendi özel arazilerinde yaptıkları su çalışması neticesinde toprak kayması oluşmasını takiben maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. - AMASYA