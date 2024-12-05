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Amasya'da Otomobilin Tarlaya Uçtuğu Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

Amasya'da Otomobilin Tarlaya Uçtuğu Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya uçması sonucu sürücü Orkun Torun hayatını kaybetti. Olayda diğer yolcu ise yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine seyir halinde olan Orkun Torun'un (25) kullandığı 06 CPZ 511 plakalı otomobil, Yolaçan köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada, araç sürücüsü Orkun Torun ve yolcu olarak bulunan Gencay G. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Orkun Torun, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta bulunan diğer yolcu Gencay G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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