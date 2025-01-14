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Şüphelendikleri aracı durduran ekipler bagajı açınca şaşıp kaldı

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Amasya'da durdurulan otomobilin arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu. 3 kişinin gözaltına alındığı olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18 bin 534 TL para cezası uygulandı.

Amasya'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 34 KF 0494 plakalı otomobil Amasya merkez Taşova uygulama noktasında durduruldu. Aramada aracın arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen göçmenler ve Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü Cengiz E., araçtaki Ağrı Hamur ilçesi nüfusuna kayıtlı Kerem O. ile Iğdır nüfusuna kayıtlı Deniz C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

18 BİN TL PARA CEZA KESİLDİ

Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18 bin 534 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.

İşte o anlardan kareler;

Şüphelendikleri aracı durduran ekipler bagajı açınca şaşıp kaldı

Şüphelendikleri aracı durduran ekipler bagajı açınca şaşıp kaldı

Şüphelendikleri aracı durduran ekipler bagajı açınca şaşıp kaldı

Şüphelendikleri aracı durduran ekipler bagajı açınca şaşıp kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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