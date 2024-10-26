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Almanya'dan Çalınan Lüks Araçlar Türkiye'de Bulundu

Almanya'dan Çalınan Lüks Araçlar Türkiye'de Bulundu
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Almanya'dan kiraladıkları lüks otomobilleri çalarak Türkiye'ye getiren 7 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. İnterpol tarafından aranan araçlar İstanbul'da ele geçirildi.

Almanya'dan kiraladıkları lüks otomobilleri kaçırarak Türkiye'ye getiren 5'i yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı. İnterpol tarafından aranan 2 araç bulunurken, yakalanan 1'i kadın olan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İnterpol tarafından 2 lüks aracın Almanya'dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul'a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Küçükçekmece'deki bir otoparkta araçların bulunduğu ihbarı alan ekipler harekete geçti. Polis ekipleri, otoparkta 2 çalıntı lüks aracı ele geçirdi. Otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan şüphelilerin kaldığı oteli tespit etti. Otele baskın düzenleyen ekipler, 1'i kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, Fas uyruklu Almanya vatandaşı Mohamed S. (30), İsmail E. B. (23), Ayman E. B. (22), Fas uyruklu İspanya vatandaşı Bilal K. Z. (25), Ayoub K. L. (23), Almanya vatandaşı Gülizar T. (21) ve Dewran B. Ç.(20) gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası Hırsızlık Güvenlik Otomobil istanbul 3-sayfa Türkiye Almanya Polis Suç

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