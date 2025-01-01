Üye Girişi
Haberler
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
ABD'deki katliamda saldırgan öldürüldü: Terör eylemi olarak soruşturuyoruz
Belediye başkanını yalanlayan FBI, şimdi de ağız değiştirdi
Suriye'nin yeni lideri Şara, PKK ile ilk kez görüştü
Suriye'nin yeni lideri, PKK ile ilk kez görüştü
'Kılıçdaroğlu geri dönüyor' dedirten cinsten paylaşım
"Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım

Almanya'da Yılbaşı Kutlamalarında Şiddet Olayları ve 5 Ölüm

Almanya'da Yılbaşı Kutlamalarında Şiddet Olayları ve 5 Ölüm
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazaları ve yaşanan şiddet olayları sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 30 polis ve 1 itfaiyeci yaralandı, 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya'da yeni yılı kutlamak için kullanılan havai fişeklerin yol açtığı kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti. Başkent Berlin'de çıkan şiddet olaylarında ise 30 polis ve 1 itfaiyeci yaralandı, 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya sokakları yılbaşı gecesi şiddet olaylarına sahne oldu. Ülke genelinde geleneksel olarak halka açık yerlerde yeni yılı kutlamak için çok sayıda havai fişek patlatılırken, başkent Berlin'de polis ve itfaiye havai fişeklerle saldırıya uğradı. Çıkan olaylarda 30 polis memuru ve 1 itfaiyeci yaralandı. Ülkenin dört bir yanından yüzlerce polis memuru, daha fazla şiddeti önlemek için başkente gönderildi. Berlin polis sözcüsü Florian Nath'a göre başkentte yılbaşı gecesi 330 kişi gözaltına alındı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser yaptığı açıklamada, tüm faillerin "en ağır şekilde yargılanıp cezalandırılacağını" ifade etti.

Havai fişekler patladı: 5 ölü

Alman medyası ise "ev yapımı havai fişek" ve "havai fişek bombaları" nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Altın alıp satacaklar dikkat! Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı
img

ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
img

Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi
Narin için seslendirdiği şarkıyla tepkileri çeken Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
Narin için söylediği şarkı tepki çekmişti! Hadise'den açıklama geldi
İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
İngiliz liderden küstah paylaşım! Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Sarallar operasyonunda tutuklananlar arasında ünlü kebapçı da var
İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

Son Dakika Haberleri

2 Ocak kandil mi, ne kandili? ( Perşembe akşamı Regaip Kandili mi?) Hull City Middlesbrough CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hull City Middlesbrough maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brentford Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brentford Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ford İsrail paylaşımı nedir, Twitter (X) hesabı hacklendi mi? 2 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 2 Ocak Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1-2 Ocak Ümraniye, Küçükçekmece, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 1-2 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1-2 Ocak Beypazarı, Sincan, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 1-2 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1-2 Ocak İnegöl, Yıldırım, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.