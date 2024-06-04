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Almanya'yı sel vurdu, Tuna Nehri taştı: 5 ölü

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Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerini sel vurdu. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti. Tuna Nehri'nde su seviyesi tarihi bir seviyeye ulaşırken, bazı bölgelerde ise olağanüstü hal ilan edildi.

Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde etkili olan şiddet yağışın neden olduğu sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci ise kayboldu.

Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde etkili olan şiddet yağış sele neden oldu. Sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybederken, 1 itfaiyeci ise kayboldu. Bavyera'da 3 kişinin, Baden-Württemberg'de ise 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Almanya'da Şiddetli Yağışın Neden Olduğu Sellerde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

OHAL İLAN EDİLDİ

Şiddetli yağışlar sona ererken, üç nehrin birleştiği tarihi Passau kentinde su seviyesi 10 metreye yaklaşarak on yıldan uzun bir süredir görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın güneyindeki bazı bölgelerde Ren Nehri'nde yapılan kargo taşımacılığı ise dururken, Bavyera'nın Rosenheim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ciddi ve kritik" olarak tanımladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yaptığı açıklamada, ise güneydeki sel felaketinin "insan kaynaklı iklim değişikliğini durdurmanın" ihmal edilemeyeceğini hatırlattığını söyledi.

Almanya'da Şiddetli Yağışın Neden Olduğu Sellerde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

TUNA NEHRİ'NDE TAŞKIN

Tuna Nehri'ndeki taşkın Avusturya'nın üçüncü büyük şehri Linz'in nehir kıyısına yakın bölgelerini sular altında bıraktı. Aşağı Avusturya bölgesinde Tuna Nehri boyunca tüm nehir trafiği durma noktasına geldi.

Almanya'da Şiddetli Yağışın Neden Olduğu Sellerde 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Baden-Württemberg Tuna Nehri Bavyera Almanya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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