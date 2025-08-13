Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarpıp üzerinden geçtiği İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti. Di Palma'nın ölüm haberini alan yakınları İngiltere'den Fethiye'ye geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi Cahil Beğenç Bulvarı'nda 6 Ağustos saat 19.30 sıralarında infial yaratan bir olay yaşandı. Şenay Koparal (54) yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiltere vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya çarptı.

Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

ÖNCE ÇARPTI SONRA EZDİ

Çarpmanın etkisiyle Palma yere savruldu. Durumu gören çevredekiler yardıma koştu. Bu sırada alkollü olduğu ileri sürülen Koparal, yerdeki Palma'nın üzerinden geçip kaçmaya çalıştı. Vatandaşların uyarıları ve araca müdahalesiyle durdurulan Koparal, geri manevra yaparak, Palma'nın üstünden aracını çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lisa Jane Di Palma, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay sonrası gözaltına alınan Koparal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Alkollü sürücünün üzerinden geçtiği İngiliz kadın hayatını kaybetti

İNGİLİZ KADIN 1 HAFTA SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kalçası ve bacağında kırıklar oluşan Lisa Jane Di Palma, sevk edildiği Fethiye'deki bir özel hastanede, bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. Burada yapılan kalça ameliyatının ardından tutulduğu yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Di Palma'nın cenazesi otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Di Palma'nın ölüm haberini alan İngiltere'deki yakınları Fethiye'ye geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
