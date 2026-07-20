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280 bin TL camdan ayak çıkarma cezası

280 bin TL camdan ayak çıkarma cezası
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Bursa İnegöl'de seyir halinde alkol alıp ayaklarını araç dışına çıkaran sürücü ve yolcu, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Toplam 280 bin TL cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilde alkol alarak ayaklarını araç dışına çıkaran sürücü ve yolcu, amatör kameraya yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüye ve araç sahibine toplam 280 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde sürücü ve yolcunun alkol aldığı, ayaklarını araç dışına çıkardığı tehlikeli anları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, trafik ışıklarında durdurdukları 43 NK 434 plakalı otomobil sürücüsüne aracı yol kenarına çekmesi yönünde uyarıda bulundu. Ancak sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Yapılan inceleme sonucunda araç plakasına ve ilgili kişilere cezai işlem uygulandı. Sürücüye" dur ihtarına uymamak"suçundan200 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan40 bin TL, araç sahibine ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Sürücü ve yolcunun seyir halindeyken ayaklarını araç dışına çıkardıkları anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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