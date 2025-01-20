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Alkollü Sürücü Kazadan Kaçarak Polise Direndi

Alkollü Sürücü Kazadan Kaçarak Polise Direndi
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Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, polise ecel teri döktürerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yakalanan sürücü, daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan ceza almıştı ve bu sefer 7 yıl daha ehliyetine el konuldu.

Kaza yapan alkollü sürücü, polise ecel teri döktürdü

Sürücü, "Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var" diyerek alkolmetreyi üflemedi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü aracını bırakıp kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, "Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var" diyerek alkolmetreyi üflemeyi kabul etmedi. Polise direnen şahıs kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda meydana geldi. Sait Çelikdur, 50 ACP 343 plakalı Hyundai marka otomobili ile seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma, daha sonra da kaldırımda bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan bir kadın da yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücü ise polisleri görünce kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yakalanan sürücü Sait Çelikdur, "Ben alkollüyüm, zaten arabayı kaydırmışım. Benim altı ay yatarım var" diyerek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülmek istenen sürücü, polis ekiplerine ecel teri döktürdü. "Zaten iki yıl ehliyetim gitti" diyen alkollü sürücü, "Alkolden ceza yatmak nedir ağabey? Ben size ceza yazmayın, demiyorum. Ben alkollüyüm. Sonuca bakmaya gerek yok" diyerek polis ekiplerinin elinden kurtulmaya çalıştı.

Ekipler tarafından bir türlü sakinleştirilemeyen sürücü, uzun uğraşlar sonrasında kelepçelenerek ekip otosuna bindirilerek gözaltına alındı.

Daha önce iki defa alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan ve ehliyetine 2 yıl el konulan sürücüye, üçüncü defa alkollü araç kullanmaktan ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten işlem yapılarak sürücü belgesine 7 yıl daha el konuldu. Ayrıca sürücüye ve araç sahibine çeşitli maddelerden 83 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken otomobil de trafikten men edilerek oto parka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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