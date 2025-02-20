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Alkol Kontrolü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ölümü ve Tutuklu Şoför

Alkol Kontrolü: Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ölümü ve Tutuklu Şoför
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Adana'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen genç, elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden oldu. Yakalandığında 0.90 promil alkollü olduğu tespit edilen şoför tutuklandı.

Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünü öldüren gencin alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçtiği öne sürüldü. Kazadan 4 saat sonra saklandığı evde yakalanan genç 0.90 promil alkollü çıktı. Yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 18 Şubat günü Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Şükrü D. (22) kullandığı 01 AVE 828 plakalı hafif ticari aracıyla; 01 AUA 337 plakalı elektrik bisikletiyle ilerleyen Aydın Uslu' (52) ya arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Aydın Uslu yola savrulurken, hafif ticari araç ise elektrik direğine çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü Şükrü D., kazanın ardından aracından inerek yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte kaçtı. Kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın Uslu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Uslu Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaza yerinden kaçan Şükrü D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda polis Şükrü D.'nin sosyal medya hesabından alkol alırken fotoğrafı buldu. Şüpheli saklandığı ikametinde yakalandı.

"4 saat sonra yakalandı, 0.90 promil alkollü çıktı"

Kazadan 4 saat sonra yakalanan Şükrü D.'nin yapılan alkol testinde 0.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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