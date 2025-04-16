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Alaşehir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyon sırasında sentetik ecza hapları, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Büro Amirliği görevlilerince Alaşehir'de 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Şeyh Sinan Mahallesi ve Menderes Mahallesinde bulunan iki şüpheli şahıs için 3 adreste ve 1 araçta eş zamanlı yapılan aramada sentetik ecza hapları, esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Göz altına alınan K.D. (39) ve Y.E.Ö. (29) emniyetteki sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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