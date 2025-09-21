Alanya'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Alanya Kaymakamı Öztürk, Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerinde söndürme çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi. Yangının alevli olduğu anlardaki bir itfaiye personelinin yaşlı bir vatandaşı motosikletle yangın bölgesinden kurtardığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alanya ilçesinde 18 Eylül Perşembe günü başlayan orman yangınlarında, Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde çıkan yangınların ekiplerin koordineli ve kesintisiz müdahalesiyle tamamen söndürüldü. İlk tespitlere göre bu bölgede inşaat halinde 2, müstakil 1 olmak üzere toplam 3 konut ve 1 aracın zarar gördü. Kargıcak Mahallesi'ndeki yangın alanında soğutma çalışmaları devam ederken, Şıhlar Mahallesi'nde devam eden yangına ise müdahale sürüyor.

"Yangının yayılmasındaki en önemli sebep rüzgarın hızıydı"

Şıhlar Mahallesi'nde kurulan Yangın Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Hem Aliefendi yangınımızda hem Yaylakonak ve Şıhlar yangınımızda bu yangınlardan zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Öncelikli olarak Aliefendi, İspatlı ve Kargıcak mahallemizde etkili olan yangınla alakalı kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz 18 Eylül 22.48 saatlerinde başlayan Aliefendi yangını Aliefendi'nin meskun mahalline yakın bir noktada başladı ve devamında İspatlı ve Kargıcak mahallelerimizi de etkiledi. Kargıcak ve İspatlı mahallelerimizde yangının yayılmasındaki en önemli sebep rüzgarın hızıydı. Rüzgarın hızlı olması nedeniyle diğer 2 mahallemiz yangından etkilendi ama Orman Genel Müdürlüğümüz, itfaiyemiz, TOMA'larımızın yaptığı çalışmalarla beraber bu yangınlar şu anda söndürülmüş durumda. Hem İspatlı mahallemizde hem Aliefendi mahallemizde yangınlar tamamen söndürüldü. Dün akşam itibariyle 19.35 saatinde Yaylakonak ve Şıhlar mahallemizdeki yangında da söndürme çalışmalarımız an itibariyle devam ediyor halen. Çalışmalarımıza birçok kurumdan, kuruluştan, özel sektörden destekle çok hızlı bir şekilde müdahale etmiş bulunuyoruz. 13 helikopter, 4 uçak, 200 kara aracı ve 750 personelle müdahale ettik ve bu yangınlara emeği geçen tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Tek tesellimiz can kaybının olmaması"

Alanya'da 5 farklı mahallede çıkan orman yangının da can kaybının olmamasının tek teselli olduğunun altını çizen Öztürk, "Ben tüm emeği geçen kamu kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. En kısa süre içerisinde yangının söndürülmesini ümit ediyoruz. Tesellimiz bu yangınlarda can kaybının olmaması. Bir tane vatandaşımızın burnu kanamadı. Bir tane can kaybı yaşanmadı. Ev hasarı anlamında meskun mahalde olmasına rağmen yangınlarımız çok az sayıda evimiz etkilendi. Bunlar da bizim tesellimiz oldu. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullandı.

Yangınların çıkış sebebi ile ilgili soruyu cevaplayan Kaymakam Öztürk, "Savcılık incelemesi devam ediyor şu anda. Savcılık incelemesi tamamlandığında tam anlamıyla yangının hangi sebeplerden ortaya çıktığını ortaya koyabileceğiz. Onun öncesinde bir şey söylemek çok doğru olmaz kanaatindeyim" diye konuştu.

Alevlerin arasından motosikletle kurtardı

Öte yandan, yangının alevli olduğu anlardaki bir itfaiye personelinin yaşlı bir vatandaşı motosikletle yangın bölgesinden kurtardığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerle alevlerin arasından itfaiye personelinin yaşlı bir vatandaşı motosikletle kurtardığı anlar yer aldı. - ANTALYA