Alanya'da Trafik Güvenliğine Yönelik Ceza Uygulamaları
Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde toplamda 21 bin 694 TL ceza kesildi. Kask takmadan motosiklet kullanan bir sürücüye 12 bin 427 TL, ters yönde giden bir araca ise 9 bin 267 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik cezai işlemler uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, iki ayrı olayda toplam 21 bin 694 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak, motosiklet üzerinde kask takmadan akrobatik hareketler yapan bir sürücüyü tespit etti. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 12 bin 427 TL idari para cezası kesildi. Aday sürücü statüsünde olan şahsın sürücü belgesi ise kalıcı olarak iptal edildi.

Ters yönde seyreden araca ceza

Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde yapılan jandarma denetimlerinde ise tek yönlü yolda ters istikamette ilerleyen bir araç tespit edildi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
