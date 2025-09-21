Haberler

Alanya'da Orman Yangınlarıyla İlgili Provokatif Paylaşım Yapan Şahıs Yakalandı

Alanya'da Orman Yangınlarıyla İlgili Provokatif Paylaşım Yapan Şahıs Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşımlar yapan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla adli işleme tabi tutuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alanya ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici nitelikte asılsız paylaşımlar yaptığı belirlenen T.Ö (33), Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma asayiş ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheli bugün Yaylakonak Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahıs hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

