Alanya'da Midibüs Çarpışması: 15 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsü ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Kazada tur midibüsü şoförü ve bir yolcu ağır yaralanırken, 15 yaralı yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 09: 00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 21 AHD 934 plakalı tur midibüsü, aynı istikamette seyir halinde olan H.Ş. yönetimindeki 07 ACU 586 plakalı yolcu midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüste bulunan yolcular savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tur midibüsü sürücüsü M.D. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ismi öğrenilemeyen bir yolcunun da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Toplamda 15 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri ise yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA