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Alanya'da Isınmak İçin Yakılan Kovanın Patlaması Paniğe Neden Oldu

Alanya'da Isınmak İçin Yakılan Kovanın Patlaması Paniğe Neden Oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde sebze ve meyve toptancı halinde, işçilerin ısınmak için yakıldığı kovanın patlaması sonucu panik yaşandı. Şans eseri yaralanma olmadan, güvenlik kameraları olayı kaydetti.

Antalya'nın Alanya ilçesi sebze ve meyve toptancı halinde ısınmak için yakılan kovanın patlaması sonucu işçiler panik yaşadı.

İlginç anlar Alanya sebze ve meyve toptancı halinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde işçiler ısınmak için kova içinde odun yaktı. Kova, soğuk havada betonun ısınması ile birlikte bir anda patladı. Kovanın çevresinde ısınmak için oturan üç kişi neye uğradıklarını anlamazken patlamayla birlikte kovanın çevresinden koşarak uzaklaştılar. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, patlama ve kaçış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sebze ve meyve halinde komşu dükkandan yüksek bir patlama sesi geldiğini aktaran görgü şahidi Orhan Metin, "Bu halde daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde olan bir şey, sabah ısınmak için işçiler ateş yakmışlar. Yerdeki betonun ısınmasından kaynaklı meydana geldi. Kimse yaralanmadı, hasar da yaşanmadı. Biz de sesi duyarak haberdar olduk" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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