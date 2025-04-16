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36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 günlük bebeğini 2. kattaki dairenin penceresinden atarak ölümüne neden olan anne 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Dün sabah saat 07.00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı 605. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen, olayda, Melike D. isimli kadın sabah saatlerinde 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

BEBEK 2 GÜN DAYANABİLDİ

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek, buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 gündür yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D. ise, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü

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36 günlük bebeğini 2. katın penceresinden atarak öldürdü
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Tas:

Yenidoğum.yapmis kadınları sakın yalnız bırakmayın Lütfen

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