Alanya'da annesini öldüren şahıs tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde annesi Fatma Sevinç'i (70) öldüren Süleyman Sevinç (49) tutuklandı. Sevinç ifadesinde annesiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de bu tartışmanın şiddetinin arttığını belirterek, "Yüzüme birkaç tokat attı. Mutfakta bulunan ekmek bıçağını alarak, bana 'ya sen ya ben' diyerek salladı. Bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçak ile birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

Alanya Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. 3 Mayıs'ta gelen polis, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman Sevinç'in tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman Sevinç, polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

Süleyman Sevinç işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.