Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü
Almanya'dan tatil için Alanya'ya gelen 67 yaşındaki kadın turist sahilde güneşlendiği sırada hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.
TATİLCİLER FARK ETTİ
Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu 67 yaşındaki İlme Elisabeth Erna Hinkel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa