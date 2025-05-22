Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde güneşlenen Alman turist hayatını kaybetti.

TATİLCİLER FARK ETTİ

Kleopatra Plajı'ndaki tatilciler, güneşlenen bir turistin uzun süredir hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Alman uyruklu 67 yaşındaki İlme Elisabeth Erna Hinkel'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hinkel'in cenazesi Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.