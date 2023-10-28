Akşehir'de Karısını Boğarak Öldüren Katil Zanlısı Gözaltına Alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tartıştığı karısını boğarak öldürdükten sonra uçurumdan atıp kayıp ihbarında bulunan katil zanlısı koca, gözaltına alındı.

Olay, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü Akşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Temmuz günü Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tayfur K. (36), kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 3 çocuk annesi eşi Bedriye Kılıç'ın (35) eve gelmediğini belirterek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar bir ize rastlanmazken, Bedriye Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın bulunması için İstanbul'a giderek bir televizyon programına katıldı. Programa katılan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur K. de kayıp başvurusunda bulunduğunu, bir haber alamadığını belirtirken, programa katılan yakınlarının kendisine yönelttikleri suçlamaları da reddetti.

Otobüsten iner inmez gözaltına alındı

Televizyon programında suçlamaları reddeden ve çelişkili konuşan Bedriye Kılıç'ın kocası Tayfur K., program sonrası memleketi Akşehir ilçesine döndüğü otobüste otogar girişinde Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüpheli Tayfur K., eşiyle yaşadığı tartışma sonrası boğarak öldürdüğünü, daha sonra cesedi uçurumdan attığını itiraf etti. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirilen katil zanlısı koca, kendini görüntüleyen gazetecilerin neden yaptın sorusuna ise "namus meselesi" diye cevap verdi. Polis ekipleri Tayfur K.'yi karısını öldürdükten sonra attığını belirttiği uçurumda yer göstermesi olay yerine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA