Aksaray'da Yaşlı Adamın Kaybolan Aracı 2 Dakikada Bulundu

Aksaray'da Yaşlı Adamın Kaybolan Aracı 2 Dakikada Bulundu
Güncelleme:
Aksaray'da, yıllardır park ettiği yerin değişmesi sonucu aracını kaybeden 81 yaşındaki Mehmet Hikmet Terzioğlu, polis ekiplerinin 2 dakikalık aramasıyla aracına kavuştu. Yaşlı adam, aracının bulunduğu yerin hatırlamaması nedeniyle polisi arayarak yardım istedi.

Aksaray'da aracını park ettiğini düşündüğü yerde bulamayan yaşlı adamın aracı, polis ekipleri tarafından 2 dakikalık aramayla bulundu.

Olay, Meydan Mahallesi 967. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 DV 932 plakalı aracını yıllardır aynı alana park eden Mehmet Hikmet Terzioğlu (81), dün gece park ettiği alanın şeritle çevrilmesi üzerine aracını evinin bir arka caddesi olan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne park etti. Bugün aracını almak için evinden çıkıp caddede bıraktığı yeri unutup yıllardır koyduğu boş alana geldiğinde aracını göremeyen Mehmet Hikmet Terzioğlu endişelenerek aracını aramaya başladı. Bir süre kendi imkanlarıyla aracını arayan Terzioğlu bulamayınca polisten yardım istedi. Israrla aracının koyduğu yerde olmadığını belirterek kaybolduğunu belirten Terzioğlu, polis ekiplerine araç plakasını verip bulmalarını istedi. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri aracı trafik ekiplerinin de çekmediğini tespit etti. Bunun üzerine yaşlı adamın aracını koyduğu yeri unutmuş olabileceğini öngören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevrede arama yaptı. 2 dakika içinde arka caddede aracı bulan polis ekipleri hemen geri dönerek yaşlı adamı aracının bulunduğu yere götürdü. Araç burada sahibine teslim edilirken, Terzioğlu polis ekiplerine teşekkür etti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
