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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Yapılan baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aksaray'da yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma çerçevesinde savcılık koordinesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 136,11 gram sentetik kannabinoid, 544 adet sentetik ecza hap, 1 gram metamfetamin, 1 gram kokain, 5 adet extacy, 3 bin 300 lira, 2 ruhsatsız tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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