Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Müstaik Eve Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Aksaray'da kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen otomobil müstakil eve çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden D.M.K. (54) idaresindeki 34 HGC 516 plakalı Hyundai marka otomobil, Sultanhanı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. 200 metre sürüklendikten sonra müstakil eve çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada araç sürücüsü ağır yaralanırken kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - AKSARAY