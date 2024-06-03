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Eski eşine yol ortasında kabusu yaşattı! Ağlayarak yalvaran kadını yerde sürükledi

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Kadına şiddetin adresi bu defa Aksaray oldu. Eski eşinin araçtan inmesine izin vermeyen adam otomobilin kapılarını kilitledi. Bir yolunu bularak araçtan inmeyi başaran kadının peşine düşen şüpheli ise "Bırak beni" diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aksaray'da araçtan inip kaçmak isteyen eski eşini refüjde yakalayan şahıs ağlayarak yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Saldırgan gözaltına alınırken, kadın koruma altına alındı.

OTOMOBİLİ KİLİTLEYEREK İNMESİNE ENGEL OLDU

Olay, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi yakınlarında yaşandı. Eski eşi olduğu öğrenilen 42 yaşındaki D.E. isimli kadın ile görüşmek üzere buluşan 45 yaşındaki Ö.F.B. bir süre konuştuktan sonra kadın araçtan inmek istedi. Kadını araçtan indirmediği iddia edilen eski koca, aracın kapılarını kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu.

Eski eşine yol ortasında kabusu yaşattı! Ağlayarak yalvaran kadını yerde sürükledi

KADININ YALVARIŞLARI SALDIRGANI DURDURMAYA YETMEDİ

Bir süre sonra kırmızı ışıkta duran araçtan inmeyi başaran kadın, kaçmak isterken eski kocası tarafından refüjde yakalandı. Darp etmeye çalıştığı kadını kollarından tutarak zorla durdurmaya çalışan Ö.F.B., ağlayarak "Bırak beni" diye yalvaran kadını yine zorla araca götürmeye çalıştı.

Eski eşine yol ortasında kabusu yaşattı! Ağlayarak yalvaran kadını yerde sürükledi

YERDE SÜRÜKLEYEREK ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTI

Kadın direndikçe sokak artasında kadını zorla götürmeye çalışan eski koca, giysilerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını zorla sürükleye sürükleye araca doğru götürdü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eski eşine yol ortasında kabusu yaşattı! Ağlayarak yalvaran kadını yerde sürükledi

SALDIRGAN GÖZALTINA KADIN İSE KORUMAYA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan ve koruma altına alınan kadın, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski eşine yol ortasında kabusu yaşattı! Ağlayarak yalvaran kadını yerde sürükledi

Eski eşine yol ortasında kabusu yaşattı! Ağlayarak yalvaran kadını yerde sürükledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ömer Ttn:

Aksaray hiç şaşırtmadı.

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Sukru Karaca:

bu tip olaylara müdahale edenler genelde hayatlarının geri kalan yada en güzel yıllarını içeride geçirmek durumunda kalıyor, kadın orada kaderi ile başbaşa kalıyor, yazık

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Behçet Hanay:

ah ah... zorla güzellik.......

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hacı avcı:

Hertarafı döğme haber değeri bile olmaması lazım

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