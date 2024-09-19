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Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

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Mehmet A., boşanma aşamasında olan damadı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine damadına silahla ateş eden Mehmet A. o anda eşine siper olan kızını yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamazken damadın ağır yaralı olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Dehşete düşüren olayı adresi Aksaray oldu. Mehmet A. (50), boşanma aşamasında olan damadı Recep Ok'u (30) tabancayla vurarak ağır yaraladı, ona siper olmak isteyen kızı Fadimana Ok'u ise (26) öldürdü. Korkunç olay sonrası kaçan Mehmet A. aranıyor.

Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE BELİNDEKİ SİLAHI ATEŞLEDİ

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Şehit İsmail Dağ Sokakta meydana geldi. 2 çocuk babası Recep Ok, boşanma aşamasında olduğu ve halen birlikte yaşadığı eşi Fadimana Ok ile araçlarıyla evlerine gelirken, sokakta kayınpederi Mehmet A. ile karşılaştı. Kayınpeder ve damat arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., belinde taşıdığı tabancayla damadı Recep Ok'a ateş etti. O sırada Fadimana Ok da eşine siper olmak istedi. Recep Ok göğüs ve karnına isabet eden 3 kurşunla, Fadimana Ok ise göğsüne isabet eden 1 kurşunla yaralandı.

Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

KAYINPEDER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çift kanlar içinde kalırken Mehmet A. hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Fadimana Ok, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ameliyata alınan Recep Ok'un da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Mehmet A.'nın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Güvenlik Aksaray 3-sayfa Hukuk Baba

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