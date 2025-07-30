Aksaray'da Alkollü Şahıs Karayolunda Tehlike Yarattı

Aksaray'da alkol aldıktan sonra evden çıkan şahıs yarı çıplak vaziyette geldiği karayolunda kendini araçların önüne atarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer insanların hayatını tehlikeye attı.

Olay, gece yarısı Aksaray - Nevşehir Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra evden çıkan ismi belirlenemeyen şahıs, Aksaray - Nevşehir Karayoluna gelerek burada üzerindeki tişört ve atleti de çıkarıp yarı çıplak vaziyette karayolunda yürümeye başladı. Ankara Kavşağı istikametine gelen araçlara el kol hareketleri yapan şahıs zaman zaman kendini araçların da önüne attı. Karayolunda seyreden araç sürücüleri neye uğradıklarını şaşırırken, bir hafif ticari araç alkollü şahsa çarpmaya ramak kala durdu. Şahsa korna çalan sürücüler güçlükle yoldan geçebilirken, alkollü şahıs hem kendi canını hem de trafikteki diğer insanların canını hiçe sayarak adeta kazaya davetiye çıkardı. Bir süre sonra olay yerine gelen bir araçtan inen 2 kişi şahsın yakını olduğunu belirterek şahsı da alıp olay yerinden uzaklaştı. - AKSARAY