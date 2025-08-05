Aksaray'da Alkol Denetiminde Yabancı Sürücü Ceza Aldı

Aksaray'da Alkol Denetiminde Yabancı Sürücü Ceza Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yapılan alkol denetiminde, Hollanda plakalı otomobilin sürücüsü 0.64 promil alkollü çıktı. Ehliyeti 6 ay süreyle el konulan sürücü, durumuna itiraz etti ve cezasını ödeyeceğini belirtti.

Aksaray'da denetim yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, 0.64 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücü polis memuruna, "Sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın" dedi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Hollanda plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücüye alkol metre üfleten polis memuru, Mustafa A. (46) isimli sürücünün 0.64 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yasal sınırı 0.50 olan promil değerini aşan sürücüye cezai işlem uygulanırken, araçtan indirilen sürücü işlemler için polis otosunun yanına alındı.

Gurbetçi şahsın ehliyeti elinden alınırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen sürücü, polis memuruna ehliyetine el koyamayacağını söyledi. Türkiye'ye tek başına geldiğini ifade eden Mustafa A., polis memurunun defalarca çözüm üretmesine rağmen, "Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım. Ben gurbetçiyim. Düğüne geldim, 2 tane bira içtim. Hepsi bu. Yalnızım ben, kiminle çıkacağım bu ülkeden. Sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın. Ben yurt dışındayım. Tamam, cezam ne ise öderim" dedi.

Uzun süre dil dökse de ehliyetinin alıkonulan sürücünün, Hollanda ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesildi. Araç ise uygulama noktasına çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarihi komisyonun Meclis'teki ilk toplantısı sona erdi

Tarihi komisyonun ilk toplantısı 8 saat sürdü
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası

Türkiye'nin konuştuğu skandalda çok sayıda kişiye kamu davası
Komisyondaki konuşmaları paylaştılar: DEM Parti, Öcalan için 'umut hakkı' istedi

Komisyondaki konuşmalar yayınlandı: Öcalan talebi çok su kaldırır
70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, doktorlar bile şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sahte diplomalar' gelmeyince şikayet yağdı: Çoluk çocuğumun rızkından ayırdım

Pişkinliğin bu kadarı! Sahte diplomalar gelmeyince şikayet yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.