Aksaray'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kadın Öldürüldü

Aksaray'da aile arasında çıkan tartışmada 29 yaşındaki kadın, 34 yaşındaki üvey kız kardeşini bıçaklayarak öldürürken, olayı ayırmak isteyen bir kişiyi de bıçaklayarak yaraladı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde bulunan Çalışkan Apartmanının girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anneleri aynı olan üvey kardeşler Figen Bozkurt (34) ile Ceylan İ. (29), geçtiğimiz günlerde aralarındaki husumet yüzünden tartıştı. Dün gece yarısı da telefonla tartışan kardeşlerin kavgası, Ceylan İ.'nin üvey kardeşinin evine gelmesiyle kavgaya dönüştü. Apartman girişinde kavga eden iki üvey kardeş birbirine saldırırken, Ceylan İ. yanında getirdiği bıçağı çıkartarak Figen Bozkurt'u göğsünden bıçakladı. Ardından kavgayı ayırmak isteyen M.G. (39) isimli şahsa yönelen Ceylan İ. bu şahsı da kolundan bıçaklayarak yaraladı. Figen Bozkurt göğsünden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken, diğer yakınları tarafından kan kaybetmemesi için yaraya baskı yapılarak ilk müdahalesi yapıldı. Olayın ardından Ceylan İ., hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis kadını kanlar içinde apartman girişinde buldu. Bir süre sonra adrese gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa taşıdı. Ağır yaralı kadın ve kavgayı ayırmak isteyen yaralı şahıs ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolundan aldığı bıçak darbesi ile yaralanan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren Ceylan İ. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat sürüyor. - AKSARAY