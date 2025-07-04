Aksaray'da 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da 9 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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Aksaray'da JASAT jandarma dedektiflerinin yürüttüğü çalışmada, uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H.Ç. yakalanarak tutuklandı.

Aksaray'da jandarma dedektiflerinin yaptığı çalışmada, 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Aksaray'da JASAT jandarma dedektiflerinin suç ve suçlularla mücadelesi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanarak adli mercilere teslim edilmesine yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, JASAT ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H.Ç. isimli şahıs Aksaray il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli Ö.H.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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